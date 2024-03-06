Крупнейший аэропорт Германии предупредил о перебоях в работе из-за забастовки

Крупнейший международный аэропорт Германии в городе Франкфурт будет закрыт для отлета пассажиров в четверг из-за забастовки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным оператора аэропорта Fraport, около 25 тысяч сотрудников службы безопасности Lufthansa, представленных профсоюзом Ver.di, снова собираются бастовать, поскольку переговоры о заработной плате не приносят результата.

Эти сотрудники, как правило, работают в частных компаниях, которые проверяют пассажиров, персонал и багаж на входах в зону безопасности от имени Федеральной полиции Германии.

Из-за недостаточного количества проверок безопасности улетающие пассажиры не смогут попасть в аэропорт, пояснил представитель оператора аэропорта Fraport.

"Забастовка приведет к значительным перебоям в работе и отмене рейсов в течение дня. Контрольно-пропускные пункты будут оставаться закрытыми. Пассажиры, вылетающие из Франкфурта, не смогут пройти необходимый по закону контроль безопасности", – говорится в заявлении Fraport.

Ожидается, что самолеты будут приземляться во Франкфурте. Также пассажиры смогут осуществить пересадку.

Точное количество отмен и изменений будет зависеть от соответствующих авиакомпаний, сообщил представитель Fraport, но к обеду среды уже было отменено 650 рейсов.

В пятницу забастовки также ожидают флагманского перевозчика Германии и крупнейшего клиента аэропорта Франкфурта-на-Майне – авиакомпанию Lufthansa.

Напомним, в среду во многих районах Северного Рейна-Вестфалии в Германии наблюдаются сбои в работе местного транспорта из-за забастовки.

На прошлой неделе на большей части территории Германии остановились автобусы, трамваи и поезда метро, что стало кульминацией недели поэтапных забастовок работников общественного транспорта.