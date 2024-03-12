В Бельгии суд посадил известного ультраправого активиста за ненавистнические высказывания

Суд в бельгийском городе Гент приговорил известного ультраправого активиста Дриса ван Лангенхове к одному году заключения за подстрекательство к насилию и отрицание Холокоста.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Ван Лангенхове, а также шесть других членов его ультраправого молодежного движения Schild & Vrienden были осуждены по различным обвинениям, в частности ненависть, расизм, отрицание Холокоста и нарушение местного закона об оружии.

Пятеро других членов движения, которые также предстали перед судом, получили условные сроки заключения.

"Подсудимый увлекался нацистскими идеями, которые вызывают много страданий. Он хочет подорвать общество", – сказал судья, оглашая решение.

Решением суда ван Лангенхове также лишили определенных гражданских прав на 10 лет, в течение которых он не сможет занимать государственные должности и баллотироваться на выборах.

Он также должен заплатить штраф в размере 16 тысяч евро и отдельно получил 10-месячное условное тюремное заключение.

30-летний лидер Schild & Vrienden прославился как политический вундеркинд в конце 2010-х годов, когда собирал молодых людей с ультраправыми убеждениями в группах онлайн-чата и во время акций протеста.

Телевизионный репортаж общественного вещателя VRT в 2018 году показал, что члены группы обменивались расистскими и антисемитскими сообщениями в групповых чатах, что стало поводом для судебного расследования в отношении движения.

Ван Лангенхове был членом парламента Бельгии в 2019-2023 годах как независимый член политической группы Vlaams Belang, главной ультраправой партии Фландрии, которая выступает с антииммигрантской риторикой и стремится превратить Фландрию в полностью независимое государство.

Ранее в Германии суд разрешил признать молодежную организацию экстремистской.

Рейтинг "Альтернативы для Германии", который во второй половине 2023 года постоянно рос, недавно просел – после громкого скандала вокруг участия ее представителей во встрече ультраправых, где обсуждали идею о депортации из Германии людей иммигрантского происхождения. Публикация информации об этом вызвала волну регулярных протестов против ультраправых.