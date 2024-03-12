У Бельгії суд ув'язнив відомого ультраправого активіста за ненависницькі висловлювання

Суд у бельгійському місті Гент засудив відомого ультраправого активіста Дріса ван Лангенхове до одного року ув'язнення за підбурювання до насильства та заперечення Голокосту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Ван Лангенхове, а також шість інших членів його ультраправого молодіжного руху Schild & Vrienden були засуджені за різними звинуваченнями, зокрема ненависть, расизм, заперечення Голокосту та порушення місцевого закону про зброю.

П'ятеро інших членів руху, які також постали перед судом, отримали умовні терміни ув'язнення.

"Підсудний насолоджувався нацистськими ідеями, які спричиняють багато страждань. Він хоче підірвати суспільство", – сказав суддя, оголошуючи рішення.

Рішенням суду Ван Лангенхове також позбавили певних громадянських прав на 10 років, протягом яких він не зможе обіймати державні посади та балотуватися на виборах.

Він також має сплатити штраф у розмірі 16 тисяч євро та окремо отримав 10-місячне умовне тюремне ув'язнення.

30-річний лідер Schild & Vrienden прославився як політичний вундеркінд наприкінці 2010-х років, коли збирав молодих людей з ультраправими переконаннями в групах онлайн-чату та під час акцій протесту.

Телевізійний репортаж суспільного мовника VRT 2018 року показав, що члени групи обмінювалися расистськими та антисемітськими повідомленнями в групових чатах, що стало приводом для судового розслідування щодо руху.

Ван Лангенхове був членом парламенту Бельгії в 2019-2023 роках як незалежний член політичної групи Vlaams Belang, головної ультраправої партії Фландрії, яка виступає з антиіммігрантською риторикою та прагне перетворити Фландрію на повністю незалежну державу.

Раніше у Німеччині суд дозволив визнати молодіжну організацію "Альтернативи для Німеччини" екстремістською.

Рейтинг партії, який в другій половині 2023 року постійно зростав, нещодавно просів - після гучного скандалу з участю її представників у зустрічі ультраправих, де обговорювали ідею про депортацію з Німеччини людей іммігрантського походження.

Публікація інформації про це спричинила хвилю регулярних протестів проти ультраправих.