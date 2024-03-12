Туск: Польше не угрожает прямая опасность

Польский премьер-министр Дональд Туск считает, что события вокруг Польши представляют риски безопасности, но пока угрозы непосредственной войны для страны нет.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью TVN24.

В интервью Туска спросили о реальности сценария, в котором Польша находится в состоянии войны. На это он призвал не забывать, "что происходит вокруг нас", поскольку это, "безусловно, не увеличивает нашу безопасность".

Премьер подчеркнул, что "Польше не угрожает прямая опасность", но признал, что "есть – как мы знаем – инциденты, особенно в воздухе".

"Нет сомнений, что Россия не является и не будет в будущем миролюбивой по отношению к Западу, к НАТО и особенно к восточному флангу НАТО, в частности к Польше. Но все еще кажется очень маловероятным, что Россия решится на открытый конфликт с НАТО", – добавил он.

По мнению Туска, вероятность такого сценария увеличится, "если НАТО практически перестанет функционировать".

Ряд европейских стран НАТО в последние недели предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

К примеру, в Службе внешней разведки Эстонии считают, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.