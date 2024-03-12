Туск: Польщі не загрожує пряма небезпека

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск вважає, що події довкола Польщі становлять безпекові ризики, але наразі загрози безпосередньої війни для країни немає.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю TVN24.

В інтерв’ю Туска запитали про реальність сценарію, в якому Польща перебуває у стані війни. На це він закликав не забувати, "що відбувається навколо нас", позаяк це, "безумовно, не збільшує нашу безпеку".

Прем’єр підкреслив, що "Польщі не загрожує пряма небезпека", але визнав, що "є – як ми знаємо – інциденти, особливо в повітрі".

"Немає сумнівів, що Росія не є і не буде в майбутньому миролюбною по відношенню до Заходу, до НАТО і особливо до східного флангу НАТО, зокрема до Польщі. Але все ще здається дуже малоймовірним, що Росія зважиться на відкритий конфлікт з НАТО", – додав він.

На думку Туска, ймовірність такого сценарію збільшиться, "якщо НАТО практично перестане функціонувати".

Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Приміром, у Службі зовнішньої розвідки Естонії вважають, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.