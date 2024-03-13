США предоставят Польше кредит в $2 млрд на военные нужды

Соединенные Штаты объявили, что выделят кредит в два миллиарда долларов на оборонные нужды Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Белого дома после встречи президента США Джо Байдена со польским коллегой Анджеем Дудой и премьером Польши Дональдом Туском.

"Во время встречи президент Байден сообщил, что США предоставят Польше новый прямой кредит в размере $2 млрд... для укрепления ее безопасности и поддержки ее оборонной модернизации за счет ранее выделенных Конгрессом США средств", – говорится в пресс-релизе.

Этот заем позволит Польше закупить дополнительное американское оборонное оборудование, что будет способствовать дальнейшей поддержке рабочих мест в США и углублению отношений между странами в сфере безопасности, отмечает Белый дом.

Президент Соединенных Штатов также сообщил, что Вашингтон предложит Варшаве 96 вертолетов AH-64 Apache.

Ранее сообщалось, что сохранение и усиление поддержки Украины для сопротивления российской агрессии было одной из тем разговора президента Польши Анджея Дуды и премьера Дональда Туска на встрече с президентом США Джо Байденом.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда и польский премьер-министр Дональд Туск 12 марта встретились с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

В Белом доме ранее отмечали, что визит польских лидеров совпадает с 25-й годовщиной вступления Польши в НАТО и подчеркивает общую непоколебимую преданность Альянсу со стороны Соединенных Штатов и Польши.