США нададуть Польщі кредит у $2 млрд на військові потреби

Сполучені Штати оголосили, що виділять кредит у два мільярди доларів на оборонні потреби Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Білого дому після зустрічі президента США Джо Байдена зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою та прем'єром Польщі Дональдом Туском.

"Під час зустрічі президент Байден повідомив, що США нададуть Польщі новий прямий кредит у розмірі $2 млрд... для зміцнення її безпеки та підтримки її оборонної модернізації за рахунок раніше виділених Конгресом США коштів", – йдеться в пресрелізі.

Ця позика дозволить Польщі закупити додаткове американське оборонне обладнання, що сприятиме подальшій підтримці робочих місць у США та поглибленню відносин між країнами у сфері безпеки, зазначає Білий дім.

Президент Сполучених Штатів також повідомив, що Вашингтон запропонує Варшаві 96 гелікоптерів AH-64 Apache.

Раніше повідомляли, що збереження і посилення підтримки України для опору російській агресії було однією з тем розмови президента Польщі Анджея Дуди і прем’єра Дональда Туска на зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда і польський прем'єр-міністр Дональд Туск 12 березня зустрілись з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

У Білому домі раніше наголошували, що візит польських лідерів збігається з 25-ю річницею вступу Польщі до НАТО і підкреслює спільну непохитну відданість Альянсу з боку Сполучених Штатів і Польщі.