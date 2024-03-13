Спецслужбы Литвы предполагают, что за нападением на соратника Навального стояла РФ

Департамент государственной безопасности Литвы предположил, что нападение на Леонида Волкова – близкого соратника покойного российского оппозиционера Алексея Навального – было организовано и осуществлено Россией.

Заявление спецслужбы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

"Вполне вероятно, что нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе 12 марта 2024 года является организованной и осуществленной Россией операцией, направленной на прекращение реализации проектов российской оппозиции в связи с предстоящими недемократическими президентскими выборами в России", – говорится в заявлении.

В свою очередь министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что уровень угрозы в Литве не повысился, несмотря на нападение на Волкова.

"Что касается уровня угрозы в нашей стране, то он, безусловно, не увеличился в результате этого конкретного события. Хочу вас заверить, что наши люди могут чувствовать себя в безопасности", – сказала она.

Ранее стало известно, что дело о нападении на Леонида Волкова передали элитным криминалистам бюро криминальной полиции.

Нападение на Волкова произошло в Вильнюсе 12 марта вечером возле его дома. Нападающий подождал, пока тот припаркуется во дворе, после чего выбил молотком окно в машине, распылил в глаза слезоточивый газ и стал избивать Волкова.

Сообщается, что россиянин получил не менее 15 ударов, из-за чего у него сломана рука.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что обычно такие преступления планируются заранее. Он не исключает, что за этим стоит влияние Кремля.