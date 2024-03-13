Президент Литвы обратился к Путину из-за нападения на соратника Навального в Вильнюсе

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на нападение на Леонида Волкова – соратника покойного российского оппозиционера Алексея Навального.

Его заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Науседа отметил, что обычно такие преступления планируются заранее. Он не исключает, что за этим стоит влияние Кремля.

"Но я хочу очень четко заявить, что службы проведут расследование и, надеюсь, найдут виновных. А Путину я могу сказать только одно – вас здесь никто не боится", – подчеркнул литовский президент.

Ранее стало известно, что дело о нападении на Леонида Волкова передали элитным криминалистам бюро криминальной полиции.

Нападение на Волкова произошло в Вильнюсе 12 марта вечером возле его дома. Нападающий подождал, пока тот припаркуется во дворе, после чего выбил молотком окно в машине, распылил в глаза слезоточивый газ и стал избивать Волкова.

Сообщается, что россиянин получил не менее 15 ударов, из-за чего у него сломана рука.

Недавно сообщалось, что в Европейской комиссии считают, что причины смерти российского оппозиционера Алексея Навального должно установить международное расследование.

По данным СМИ, страны Евросоюза готовят пакет санкций против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти Навального.