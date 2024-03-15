Госдеп: США осуждают "выборы" РФ на оккупированных территориях Украины

Соединенные Штаты осуждают проведение проведения Россией так называемых выборов президента на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

Он отметил, что США осуждают постоянные усилия РФ, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины с помощью фейковых выборов, проведенных на оккупированных украинских территориях.

"Соединенные Штаты не признали и никогда не признают легитимность или результаты этих фейковых выборов, проведенных на суверенной территории Украины в рамках президентских выборов в России", – подчеркнул Миллер.

Представитель Государственного департамента США указал, что Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым – это Украина.

"Результаты этих упражнений в потемкинском стиле будут продиктованы Москвой и не могут отражать свободное волеизъявление граждан Украины, которых заставляют на них голосовать", – добавил он.

По его словам, этот спектакль только еще больше демонстрирует вопиющее пренебрежение Россией своих обязательств по международному праву.

"США будут продолжать использовать все имеющиеся инструменты для привлечения к ответственности лиц, виновных в действиях, подрывающих суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость свободных стран, включая тех, кто служит наблюдателями на фальшивых выборах Кремля на оккупированных частях Украины", – резюмировал Миллер.

Ранее Европейский Союз заявил, что считает проведение Россией так называемых выборов президента на временно оккупированных территориях Украины нарушением международного права и никогда не признает их результатов.

Российские "выборы" не являются реальными выборами в демократическом понимании, поскольку там нет реальной конкуренции, и ожидается, что за счет административного ресурса и репрессивной машины необходимый результат обеспечит себе действующий президент Владимир Путин.

Напомним, лидеры государств-членов "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля обязались никогда не признавать результатов так называемых выборов, которые Россия устраивает на оккупированных украинских территориях.