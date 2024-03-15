Финляндия может заблокировать въезд искателей убежища через Россию

Финляндия планирует принять временное законодательство, которое позволит пограничным органам страны блокировать въезд искателям убежища, прибывающим в страну через Россию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Правительство в пятницу направило в парламент проект закона об исключении, который позволит возвращать искателей убежища в РФ на восточной границе с определенными ограничениями.

Предполагается, что закон будет временным и будет действовать в течение одного года с момента вступления в силу.

На совместной пресс-конференции с министром внутренних дел Мари Рантанен премьер Петтери Орпо заявил, что Финляндия должна быть готова к тому, что давление РФ на восточную границу будет продолжаться и приобретать исключительные формы.

"Мы должны быть готовы к тому, что с приходом весны ситуация усложнится", – отметил он.

Согласно международным конвенциям, каждый должен иметь право просить убежища на государственной границе, и его просьбу должны рассмотреть. Впрочем, указывает Орпо, эти соглашения были заключены в то время, когда ни одно государство не пользовалось этим правом против интересов другого государства.

"Как только закон вступит в силу, прием заявлений о предоставлении международной защиты будет ограничен во времени и на определенной территории", – отметила Рантанен.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Евросоюз выработать совместный ответ на использование Россией миграции в ЕС как оружия.

Перед этим финские правоохранители заявили, что среди тысяч мигрантов, которые попали в страну через российскую границу за последние месяцы, может быть несколько десятков потенциально опасных лиц.

В МВД Финляндии говорили, что располагают информацией о пребывании на территории России неподалеку от границы тысяч мигрантов, которые ожидают возможности перейти границу с наступлением весны.