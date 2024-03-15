Фінляндія може заблокувати в'їзд шукачів притулку через РФ

Фінляндія планує ухвалити тимчасове законодавство, яке дозволить прикордонним органам країни блокувати в'їзд шукачів притулку, які прибувають до неї через Росію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Уряд у п'ятницю направив до парламенту проєкт закону про виняток, який дозволить повертати шукачів притулку до РФ на східному кордоні з певними обмеженнями.

Передбачають, що закон буде тимчасовим та діятиме протягом одного року з моменту набрання ним чинності.

На спільній пресконференції з міністром внутрішніх справ Марі Рантанен прем'єр Петтері Орпо заявив, що Фінляндія має бути готовою до того, що тиск РФ на східний кордон триватиме та набуватиме виняткових форм.

"Ми повинні бути готові до того, що з приходом весни ситуація ускладниться", – зазначив він.

Згідно з міжнародними конвенціями, кожен повинен мати право просити притулку на державному кордоні, та його прохання мають розглянути. Втім, вказує Орпо, ці угоди були укладені в той час, коли жодна держава не користувалася цим правом проти інтересів іншої держави.

"Як тільки закон набуде чинності, прийом заяв про надання міжнародного захисту буде обмежений в часі та на певній території", – наголосила Рантанен.

Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала Євросоюз виробити спільну відповідь на використання Росією міграції до ЄС як зброї.

Перед цим фінські правоохоронці заявили, що серед тисяч мігрантів, які потрапили в країну через російський кордон за останні місяці, може бути кілька десятків потенційно небезпечних осіб.

А тим часом у мережах сприяння нелегальній міграції взялися рекламувати фінський кордон як "легкий шлях до Європи" ("ЄвроПравда" розповідала про це у статті "Фінляндія тримає оборону").

У МВС Фінляндії казали, що мають інформацію про перебування на території Росії неподалік від кордону тисяч мігрантів, які очікують нагоди перейти кордон з настанням весни.