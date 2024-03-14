Среди мигрантов, попавших в Финляндию через РФ, есть потенциально опасные лица

Финские правоохранители считают, что среди тысяч мигрантов, которые попали в страну через российскую границу за последние месяцы, может быть несколько десятков потенциально опасных лиц.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В Национальном расследовательском бюро страны (KRP) считают, что среди 1300 человек, прибывших в Финляндию через Россию с августа прошлого года (из них большинство – в ноябре), есть такие, которые потенциально могут представлять угрозу для внутренней безопасности.

В то же время, считают, что угроза со стороны этих людей не является непосредственной и такой, что может реализоваться в ближайшее время.

В ведомстве пояснили, что основанием для зачисления в категорию "потенциально опасных" может быть много различных фактов из биографии человека. Например – признаки принадлежности к определенной организации или идейной группе, опыт боевых действий или участия в организованной преступности, использование поддельных документов и тому подобное.

Также правоохранители признают, что из-за большого наплыва мигрантов есть трудности с тем, чтобы быстро составить по каждому оценку потенциальных рисков.

Напомним, Финляндия пошла на беспрецедентный шаг и полностью закрыла КПП на сухопутной границе с Россией с 30 ноября из-за того, что российские пограничники начали беспрепятственно выпускать на выезд людей без шенгенских виз.

А тем временем в сетях содействия нелегальной миграции взялись рекламировать финскую границу как "легкий путь в Европу" ("ЕвроПравда" рассказывала об этом в статье "Финляндия держит оборону").

Во время непродолжительного открытия границы там снова массово появились искатели убежища, были также случаи пересечения границы "через леса".

Правительство уже несколько раз принимало решение о продлении закрытия границы, следующий такой срок истекает 14 апреля.

В МВД Финляндии говорили, что располагают информацией о пребывании на территории России неподалеку от границы тысяч мигрантов, которые ожидают возможности перейти границу с наступлением весны.

Финское правительство готовит законопроект об усилении безопасности границ и борьбу с попытками Москвы оказывать давление на Финляндию в форме инструментализованной миграции.