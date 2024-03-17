Президент Еврокомиссии призвала к перемирию в Газе, чтобы предотвратить голод

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в воскресенье, что Газе грозит голод и что в войне между Израилем и ХАМАС необходимо как можно быстрее заключить соглашение о прекращении огня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Газе грозит голод, и мы не можем с этим смириться", – сказала фон дер Ляйен журналистам, выступая в Каире после подписания соглашения о стратегическом партнерстве с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Сейчас очень важно быстро достичь соглашения о прекращении огня, что позволит освободить заложников и доставить больше гуманитарной помощи в Газу", – заявила она.

Сиси сказал, что Египет и европейские лидеры договорились противостоять военной операции Израиля в Рафахе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что большое количество жертв среди гражданского населения в результате израильской атаки на город Рафах в Газе сделает региональный мир "очень сложным".

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье отверг международное давление и заявил, что продолжит военную кампанию против ХАМАС в Газе.

Недавно вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Израиль изменить свою стратегию в Газе.

Его слова перекликались с недавними комментариями президента США Джо Байдена, который заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "наносит вред Израилю", и призвал его "уделять больше внимания невинным, которые погибают в результате совершенных действий".