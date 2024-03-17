Президентка Єврокомісії закликала до перемир’я у Газі, щоб запобігти голоду

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в неділю, що Газі загрожує голод і що у війні між Ізраїлем і ХАМАС необхідно якнайшвидше укласти угоду про припинення вогню.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Газі загрожує голод, і ми не можемо з цим змиритися", – сказала фон дер Ляєн журналістам, виступаючи в Каїрі після підписання угоди про стратегічне партнерство з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі.

"Зараз дуже важливо швидко досягти угоди про припинення вогню, що дозволить звільнити заручників і доставити більше гуманітарної допомоги в Газу", – заявила вона.

Сісі сказав, що Єгипет і європейські лідери домовилися протистояти військовій операції Ізраїлю в Рафаху.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що велика кількість жертв серед цивільного населення в результаті ізраїльської атаки на місто Рафах в Газі зробить регіональний мир "дуже складним".

В той же час прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в неділю відкинув міжнародний тиск і заявив, що продовжить військову кампанію проти ХАМАС в Газі.

Нещодавно віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Ізраїль змінити свою стратегію в Газі.

Його слова перегукнулись з нещодавніми коментарями президента США Джо Байдена, який заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу "завдає шкоди Ізраїлю", і закликав його "приділяти більше уваги невинним, які гинуть внаслідок здійснених дій".