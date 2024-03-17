Шольц: Израильское наступление на Рафах "очень усложнит" мир в регионе

Большое количество жертв среди гражданского населения в результате израильской атаки на город Рафах в Газе сделает региональный мир "очень сложным".

Об этом заявил в воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с королем Иордании Абдаллой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, это один из главных аргументов, которые он выскажет на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху позже в воскресенье во время своей поездки в регион.

Поспешно организованные переговоры происходят после того, как Израиль в пятницу одобрил план наступления на город на южной оконечности разрушенного палестинского анклава, где после пяти месяцев войны нашли убежище более половины из 2,3 миллиона его жителей.

"Сейчас речь идет о том, чтобы обеспечить долговременное прекращение огня", – сказал Шольц после переговоров с Абдаллой в его частной резиденции в иорданском порту Акаба на Красном море.

Отвечая на вопрос, готов ли он оказать давление на Нетаньяху, чтобы остановить такое наступление, Шольц сказал, что "совершенно ясно, что мы должны сделать все, чтобы ситуация не стала хуже, чем она уже есть".

"Израиль имеет полное право защищать себя... В то же время, не может быть так, чтобы те, кто сбежал в Рафах, оказались под прямой угрозой от любых военных действий и операций, которые там проводятся", – сказал Шольц.

Израиль заявляет, что Рафах является одним из последних оплотов ХАМАС, который он пообещал ликвидировать, и что жители будут эвакуированы.

Шольц не ответил прямо на вопрос о том, будет ли Германия реагировать на широкомасштабное наступление на Рафах, например, путем ограничения экспорта немецкого оружия в Израиль.

Недавно вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Израиль изменить свою стратегию в Газе.

Его слова перекликались с недавними комментариями президента США Джо Байдена, который заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "наносит вред Израилю", и призвал его "уделять больше внимания невинным, которые погибают в результате совершенных действий".