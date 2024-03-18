Президент Германии не будет поздравлять Путина с "победой"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не будет поздравлять президента России Владимира Путина с переизбранием.

Об этом сообщила его пресс-секретарь в комментарии берлинской газете Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

Керстин Гаммелин отметила изданию, что от президента Германии "письма Путину не будет".

Сам Штайнмайер в воскресном сообщении в Twitter (Х) сказал, что думает о борцах в России за демократию.

"Сегодня я думаю о людях в России, которые борются за свободу и демократию и живут в постоянной опасности со стороны путинского режима. Мы не забудем этих мужественных людей", – написал Штайнмайер в день "выборов" президента РФ.

На предыдущих президентских выборах в России в 2018 году Штайнмайер поздравил Путина.

Министерство иностранных дел Германии ранее заявило, что псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, а их результат никого не удивляет.

Варшава также сказала, что президентские "выборы" в России нельзя считать законными, свободными и честными.

Президент Евросовета еще в первый день голосования саркастически поздравил Путина с предстоящей безальтернативной "победой".