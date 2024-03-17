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МИД Германии осудил "выборы" Путина на оккупированных территориях Украины

Воскресенье, 17 марта 2024, 16:21

МИД Германии заявил, что российские "выборы" на оккупированных территориях Украины являются недействительными и очередным нарушением международного права.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter (X).

"Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, их результат никого не удивит. Правление Путина является авторитарным, он опирается на цензуру, репрессии и насилие. "Выборы" на оккупированных территориях Украины являются недействительными и очередным нарушением международного права", – говорится в сообщении.

Ранее Великобритания напомнила, что организация Россией голосования на "президентских выборах" на оккупированных территориях Украины является незаконной.

Соединенные Штаты еще в пятницу осудили организацию Россией "выборов" на оккупированных территориях.

В совместном заявлении осуждение выразили и почти 60 стран ООН.

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