МИД Германии осудил "выборы" Путина на оккупированных территориях Украины

МИД Германии заявил, что российские "выборы" на оккупированных территориях Украины являются недействительными и очередным нарушением международного права.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter (X).

"Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, их результат никого не удивит. Правление Путина является авторитарным, он опирается на цензуру, репрессии и насилие. "Выборы" на оккупированных территориях Украины являются недействительными и очередным нарушением международного права", – говорится в сообщении.

The pseudo-election in #Russia is neither free nor fair, the result will surprise nobody. Putin's rule is authoritarian, he relies on censorship, repression & violence. The "election“ in the occupied territories of #Ukraine are null and void & another breach of international law.