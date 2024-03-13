Укр Рус Eng

Трамп и Байден получили достаточное количество делегатов для номинации на выборах

Среда, 13 марта 2024, 11:31

Президент США Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп получили достаточное количество делегатов, чтобы получить номинацию на президентских выборах от Демократической и Республиканской партий соответственно.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Трамп набрал 1215 делегатов, необходимых для выдвижения его кандидатом в президенты, а Байден получил необходимые 1968.

Байден за сутки собрал рекордные $10 млн на выборы после выступления в Конгрессе

В опубликованном в соцсетях видео Дональд Трамп заявил, что нет времени праздновать, и что он сосредотачивается на победе над конкурентом, которого назвал "худшим" президентом в истории США.

В то же время Байден назвал предвыборную кампанию Трампа "кампанией возмущения, мести и возмездия, которая угрожает самой идее Америки".

Ранее Трамп вызвал Байдена на дебаты после того, как отказался дебатировать со своими республиканскими оппонентами во время праймериз.

В ответ президент США отказался обещать, что примет участие в дебатах с Дональдом Трампом, заявив, что это будет зависеть от действий его вероятного оппонента.

Перед этим Байден призвал сторонников бывшей конкурентки Трампа на праймериз Никки Гейли поддержать его на выборах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Байден Трамп Выборы в США