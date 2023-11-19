СМИ: Германия, Франция и Италия договорились о будущем регулировании ИИ

Германия, Франция и Италия достигли договоренности о том, как в будущем нужно регулировать искусственный интеллект (ИИ).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на их совместный документ, к которому агентство получило доступ.

Согласно документу, правительства трех стран выступают за принятие обязательных обязательств как для крупных, так и для малых поставщиков ИИ в Евросоюзе.

В нем страны предостерегли от предоставления очевидного конкурентного преимущества меньшим европейским провайдерам, а не крупнейшим поставщикам ИИ, в частности из США, из-за опасений относительно снижения доверия к безопасности этих провайдеров.

Поэтому правила поведения и прозрачность должны быть обязательными для всех, добавили они. На начальном этапе никаких санкций не должно быть применено, говорится в документе.

Впрочем, утверждают правительства трех стран, если через определенный промежуток времени будут выявлены нарушения кодекса поведения, может быть создана система санкций, и в будущем за соблюдением стандартов будет следить европейский орган.

В Министерстве экономики Германии, которое отвечает за этот вопрос вместе с Министерством цифровых технологий, заявили, что законы и государственный контроль должны регулировать не сам ИИ, а его применение.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что искусственный интеллект (ИИ) представляет угрозу для следующих парламентских выборов в стране, а кибератаки вражеских стран и их марионеток становится все труднее отслеживать.

Перед этим Великобритания, США, ЕС, Австралия и Китай согласились с тем, что искусственный интеллект (ИИ) представляет потенциально катастрофическую опасность для человечества, заключив первую международную декларацию, посвященную этой быстрорастущей технологии.

Летом британские власти предупредили о рисках использования чатботов, управляемых искусственным интеллектом, утверждая, что их можно обманом заставить выполнять вредные задачи.