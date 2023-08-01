Швеция усилит пограничный и внутренний контроль на фоне акций с сожжением Корана

Швеция усилит пограничный контроль и внутренние проверки, видя повышенную угрозу безопасности для страны после серии акций с сожжением Корана, которые разозлили мусульманский мир.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Во вторник 1 августа правительство объявило, что в связи с акциями с сожжением Корана угрозы для страны возросли. В связи с этим пограничный контроль временно усиливают, а полиция получит более широкие полномочия по остановке и проверке лиц.

Премьер Ульф Кристерссон, объявив об этих решениях, призвал граждан использовать свободу выражения мнения "ответственно и с уважением к другим".

"В свободной стране, как Швеция, у граждан очень широкие свободы. Но более высокий уровень свободы означает и большую ответственность. Не все, что не противоречит закону, является приемлемым. Что-то может быть плохим, хоть и законным. Мы стараемся продвигать взаимоуважение в отношении к странам и народам", – отметил Кристерссон.

Премьер добавил, что значительных изменений в законодательство о свободе слова и выражения взглядов не готовят, но правительство рассматривает изменения, которые бы позволили полиции запрещать публичное сожжение Корана из соображений, что это угроза для национальной безопасности.

Напомним, последние две акции с сожжением священной книги мусульман состоялись в Швеции и Дании в понедельник – параллельно с тем, как лидеры 57 государств-членов Организации исламского сотрудничества обсуждали, как им реагировать на эту ситуацию.

Между Швецией и мусульманскими странами вспыхнула напряженность после нескольких протестов, связанных с публичным осквернением Корана. Остро на это реагировала Турция, тормозящая вступление Швеции в НАТО.

На выходных Дания также объявила, что изучит законные средства прекращения протестов при определенных обстоятельствах, связанных с сожжением священных текстов.