Мужчина, который сжег Коран в Швеции, из-за угроз находится под охраной полиции

Беженец из Ирака Салван Момика, который на прошлой неделе сжег Коран в Стокгольме и этим спровоцировал волну возмущения исламского мира, утверждает, что скрывается из-за угроз расправы.

Об этом он заявил в интервью изданию Aftonbladet, сообщает "Европейская правда".

Момика, который сжег Коран в Стокгольме, теперь живет под защитой полиции и утверждает, что получил тысячи угроз расправой. Согласно требованиям правоохранителей, ему нельзя даже пользоваться телефоном.

"Я получил тысячи звонков, сообщений и угроз смерти в социальных сетях. Мне звонили и из Швеции, и из Европы, и из-за рубежа, и все обещали, что отрежут мне голову за сожжение Корана", – рассказывает мужчина.

Он добавил, что не жалеет о своем поступке – который, как подчеркнул, состоялся с разрешения суда – и не считает, что таким образом усложнил для Швеции вступление в НАТО (который, как известно, сейчас блокирует Турция).

Момика, против которого возбудили уголовное дело за разжигание ненависти, категорически отвергает все обвинения и готовится защищать себя в суде. Он в то же время признал, что больше сжигать Коран не планирует.

Напомним, на прошлой неделе мужчина сжег Коран в Стокгольме. Эту акцию разрешили через две недели после того, как шведский апелляционный суд отклонил запрет полиции на протесты с сожжением Корана после того, как мусульманскую священную книгу сожгли возле посольства Турции в январе.

Такие страны, как Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко, вызвали шведских послов в знак протеста против инцидента с сожжением Корана.

А Иран заявил, что воздержится от направления нового посла в Швецию