США не подтверждают передачу иранских баллистических ракет РФ, анонсировали санкции против Ирана

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в ближайшие дни объявят против Ирана дополнительные санкции из-за поставок им дронов и другого вооружения России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

На брифинге 22 февраля Кирби заявил, что США "в ближайшие дни введут дополнительные санкции против Ирана" из-за поставок России беспилотников и других технологий для использования в войне против Украины.

Он одновременно предупредил, что предоставление иранских баллистических ракет России приведет к еще большим санкциям – хотя США пока не видели подтверждений того, что это уже произошло.

Представитель Белого дома заверил: если Иран действительно передал баллистические ракеты РФ, "ответ со стороны международного сообщества будет быстрым и он будет суровым", а США вынесут этот вопрос на рассмотрение Совета безопасности ООН.

"Мы продемонстрировали нашу способность принимать меры в ответ на военное партнерство между Россией и Ираном в прошлом. Мы будем делать это и в будущем в ответ на постоянную поддержку Ираном жестокой войны России", – подчеркнул Кирби.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.

Оборонное сотрудничество между Ираном и Россией усилилось после того, как последняя начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Напомним, в декабре Россия и Иран подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям.