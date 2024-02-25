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Буданов не подтвердил передачу России иранских баллистических ракет

Воскресенье, 25 февраля 2024, 15:16

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов опроверг поставки иранских баллистических ракет в Россию.

Об этом в воскресенье он заявил в комментарии телеканалу "Мы – Украина" на полях форума "Украина. Год 2024", сообщает "Европейская правда".

"Их нет. Это все не соответствует действительности", – сказал Буданов, отвечая на вопрос относительно данных СМИ о поставленных Ираном баллистических ракетах России.

США не подтверждают передачу иранских баллистических ракет РФ, анонсировали санкции против Ирана

Относительно поставки россиянам ракет от КНДР, Буданов сказал, что несколько таких ракет были использованы. "Но относительно масштабного применения – это тоже не соответствует действительности", – отметил руководитель ГУР МО.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.

Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло это сообщение.

В США эту информацию официально не подтверждали, но анонсировали дополнительные санкции против Ирана из-за поддержки российской агрессии.

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