Буданов не подтвердил передачу России иранских баллистических ракет

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов опроверг поставки иранских баллистических ракет в Россию.

Об этом в воскресенье он заявил в комментарии телеканалу "Мы – Украина" на полях форума "Украина. Год 2024", сообщает "Европейская правда".

"Их нет. Это все не соответствует действительности", – сказал Буданов, отвечая на вопрос относительно данных СМИ о поставленных Ираном баллистических ракетах России.

Относительно поставки россиянам ракет от КНДР, Буданов сказал, что несколько таких ракет были использованы. "Но относительно масштабного применения – это тоже не соответствует действительности", – отметил руководитель ГУР МО.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.

Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло это сообщение.

В США эту информацию официально не подтверждали, но анонсировали дополнительные санкции против Ирана из-за поддержки российской агрессии.