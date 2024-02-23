Иран отрицает поставки баллистических ракет России

Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло сообщения СМИ о поставках России своих баллистических ракет, которые могут применяться для ведения ею полномасштабной войны против Украины.

Соответствующее заявление иранская миссия предоставила телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".

В заявлении говорится, что недавние сообщения об отправке иранских баллистических ракет в Россию являются "необоснованными".

"Хотя не существует никаких действующих международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает себя морально обязанным воздержаться от операций с оружием на время продолжающегося конфликта между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.

Представительство Ирана при ООН добавило, что приняло такое решение, чтобы не "способствовать продолжению войны".

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.

В США эту информацию официально не подтверждали, но анонсировали дополнительные санкции против Ирана из-за поддержки российской агрессии.

Оборонное сотрудничество между Ираном и Россией усилилось после того, как последняя начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Напомним, в декабре Россия и Иран подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям.