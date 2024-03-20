Движение транспорта в ПП "Медика-Шегини" восстановлено после блокады польскими фермерами

Посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил о возобновлении движения всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Положительные новости в завершение дня: движение ВСЕХ транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини" полностью разблокировано и происходит в штатном режиме", – написал Зварыч.

Чуть ранее Госпогранслужба сообщила, что в пункте пропуска "Медика-Шегини" восстановлен пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях.

Напомним, в среду, 20 марта, польские фермеры устроили сотни демонстраций и блокад по всей территории Польши.

Украинские пограничники сообщили о расширении блокады протестующих возле КПП "Медика-Шегини" в том числе на пассажирские автобусы, следующие на въезд и выезд из Украины.

Вице-премьер Александр Кубраков призвал польское правительство отреагировать на то, что фермеры-протестующие расширили свою блокаду на пассажирские автобусы.