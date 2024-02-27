В Нидерландах главаря мафии признали виновным в серии убийств

Суд в Нидерландах приговорил лидера наркокартеля к пожизненному заключению за серию убийств.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

46-летнего Таги, которого арестовали в Дубае, и 16 вероятных членов банды судили за шесть убийств и покушения на убийство, а также за то, что они нанимали киллеров для 13 убийств, совершенных в период между 2015 и 2017 годами.

Наблюдатели отмечают, что судебный процесс, названный "Маренго" по кодовому названию операции, во время которой задержали обвиняемых, был беспрецедентным для Нидерландов.

В 2017 году подозреваемый член банды сдался правоохранителям и стал ключевым свидетелем в расследовании убийств. Впоследствии убили брата свидетеля, а его адвоката застрелили возле своего дома.

Кроме этого, Нидерланды всколыхнуло убийство в 2021 году криминального журналиста Питера де Вриса, который был советником и доверенным лицом свидетеля. Он умер от полученных ранений после девяти дней, которые он провел в больнице.

В деле об убийстве представителя СМИ идентифицировали девять подозреваемых, а человека по имени Делано Г. обвинили в том, что тот стрелял в де Вриса средь бела дня.

Впрочем, Таги и 16 другим обвиняемым не предъявляли обвинения в этих трех убийствах, которые произошли во время судебного процесса над ними, начавшегося в 2022 году.

Ранее бельгийскую столицу Брюссель, где расположены институты ЕС, всколыхнула серия перестрелок между бандами наркоторговцев.

Бельгия вместе с Нидерландами играет важную роль на рынке нелегальных наркотиков континента. В 2023 году бельгийские власти изъяли рекордную 121 тонну кокаина в порту Антверпен-Брюгге.

Перед этим сообщалось, что в Германии в 2023 году также изъяли рекордное количество кокаина.