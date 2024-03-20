Премьер Ирландии неожиданно уходит с поста лидера партии, а впоследствии и премьера

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил о том, что покидает пост лидера своей партии "Финэ Гэл", что приведет и к его отставке как премьер-министра.

Об этом он объявил на специальном брифинге сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Он назвал проведенное во главе страны время "самым насыщенным периодом в моей жизни".

"Причины моей отставки являются как личными, так и политическими", – добавил Варадкар, отметив, что пока не имеет никаких планов на будущее.

Он сказал, что никогда не бывает "правильного времени", чтобы уйти в отставку, но сейчас такое время настало как никогда.

Варадкар будет оставаться премьером, пока "Фине Гэл" определится с новым лидером, что ожидаемо должно состояться в начале апреля, а после того состоится новое назначение премьера и всего правительства.

Неожиданная отставка Варадкара может серьезно дестабилизировать правящую коалицию и потенциально привести к досрочным выборам.

Напомним, недавно Варадкар совершил визит в Вашингтон и был на ежегодном мероприятии по случаю Дня Святого Патрика в Белом доме.

Также Лео Варадкар говорил, что "не может представить" подталкивание украинских беженцев в Ирландии к возвращению обратно в Украину до завершения полномасштабной войны с Россией.