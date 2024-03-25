Литва не планирует создавать отдельный род войск для беспилотников

Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что на заседании Государственного совета обороны (VGT) решили не создавать отдельный род войск для дронов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Мы должны достичь оперативной способности до конца 2026 года. Для этого военные должны развивать свой потенциал беспилотников в интеграции с другими силами и средствами. Мы не рассматриваем это как отдельное подразделение", – заявил советник президента Литвы.

Госсовет обороны рекомендовал использовать оборонную промышленность Литвы для развития потенциала беспилотников, отметив, что для ускорения процесса необходимы законодательные изменения.

По словам Будриса, на развитие дронов планируется ежегодно выделять около 30 миллионов евро. Совет также обсудил беспилотные морские системы и подводные дроны, сообщил он.

Новоназначенный министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас назвал заседание VGT шагом к созданию экосистемы беспилотников в стране.

"От концепции до того, что мы планируем сейчас, я вижу шаг вперед, потому что мы переходим от сосредоточения исключительно на разведывательных дронах к разработке боевых", – сказал он.

По его словам, чтобы идти в ногу с развитием технологий, Литве будет недостаточно закупать беспилотники у иностранных производителей.

Кащюнас отметил, что властям также придется подумать о том, как создать в Литве "экосистему с производством, тестированием и инновациями", продвигая индустрию дронов и учебные центры для специалистов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Литвы планируют в течение трех лет развить потенциал разведывательных дронов и закупают боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) как неотъемлемую часть противотанковой обороны.

Бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что уже в конце года в стране может начаться серийное производство боевых дронов собственной разработки и комплектации.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал военных страны за недостаточное внимание к возможностям беспилотников, заявив, что они играют решающую роль в общей оборонной стратегии.