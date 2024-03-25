Топ-чиновники Черногории, члена НАТО, впервые почтили жертв бомбардировок Альянса

Чиновники Черногории, которая является членом Североатлантического альянса, впервые отметили День памяти жертв бомбардировки НАТО в 25-ю годовщину начала воздушной операции союзников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил "Балканський оглядач".

До сих пор Черногория признавала свое участие в войне в составе единого государства с Сербией как национальный позор, а бомбардировки НАТО – как расплату. Теперь черногорская позиция стала подобной сербской.

Председатель парламента Черногории Андрия Мандич возложил венок к военной базе в Даниловграде. Как сообщили в парламенте, спикер сделал это "в память о невинных жертвах и героях, которые 25 лет назад защищали небо и границы Союзной республики Югославия". В состав Югославии тогда входили Сербия с Косовом и Черногория.

фото С САЙТА ПАРЛАМЕНТА ЧЕРНОГОРИИ

В официальном сообщении офиса председателя парламента отмечено, что Мандич стал первым высшим должностным лицом Черногории, которое почтило "невинно погибших и героев обороны страны в 1999 году".

Правящее в Черногории "Движение Европа сейчас" объявило, что через 25 лет с начала бомбардировок НАТО оно вспоминает и скорбит по всем невинным жертвам. В то же время в партии подчеркнули, что они "сосредоточены на построении будущего, основанного на мире и солидарности".

Министр обороны Черногории Драган Крапович, со своей стороны, возложил венки к военным базам в Даниловграде и в Подгорице.

Чествование главой оборонного ведомства Черногории – члена НАТО – памяти жертв операций Алянса против Югославии состоялось впервые.

НАТО проводил военную операцию против Югославии с 24 марта по 10 июня 1999 года, она стала завершающим этапом Косовской войны. Операция началась после того, как действия Белграда в Косово приобрели признаки этнических чисток.

Напомним, Андрия Мандич является одним из самых просербских и пророссийских политиков Черногории. Он стал спикером в октябре 2023 года, после длительных коалиционных переговоров.

Мандич возглавляет партию "Новая сербская демократия" (NSD), входящую в просербский и благосклонный к России блок "За будущее Черногории". Он является одним из фигурантов дела о попытке госпереворота в Черногории в 2016 году, решение по которому впоследствии откатили, а судей пытаются наказать.

Недавно в Черногории прошли протесты против Мандича.