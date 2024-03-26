Госдеп не видит доказательств нарушения Израилем гуманитарного права в секторе Газы

В Госдепе США заявили, что не видят доказательств нарушений международного гуманитарного права со стороны Израиля во время военных действий в секторе Газы.

Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

"Мы не обнаружили, что они (Израиль. – Ред.) нарушают международное гуманитарное право, ни когда речь идет о ведении войны, ни когда речь идет о предоставлении гуманитарной помощи", – отметил он.

В то же время представитель Госдепа признал, что Израиль "может делать больше" для того, чтобы гуманитарная помощь поступала в Газу в больших объемах через три определенных контрольно-пропускных пункта.

Он уточнил, что до 8 мая Конгрессу будет представлен отчет, в котором будут предоставлены выводы относительно сообщений с обвинениями в адрес Израиля в неправомерных действиях.

"Мы постоянно изучаем эти вопросы... И эти процессы будут продолжаться и в дальнейшем. Но пока мы не пришли к выводу, что Израиль нарушает международное гуманитарное право", – добавил Миллер.

В понедельник Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС, а также освобождения всех заложников после того, как США воздержались при голосовании.

Остальные 14 членов Совбеза проголосовали за резолюцию, которую предложили 10 его избранных членов.

После этого в ЕС призвали к выполнению резолюции ООН о прекращении огня в Газе.

Также вице-президент США Камала Харрис предостерегла Израиль от масштабной атаки на город Рафах в Газе, где более миллиона палестинцев ищут убежища в условиях войны Еврейского государства против террористической группировки ХАМАС.

Президент США Джон Байден также заявлял, что потенциальная израильская операция в городе Рафах, где нашли убежище более 1,3 миллиона палестинцев, является для него "красной линией".