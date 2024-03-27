Трамп на фоне значительных расходов в судах начал продавать Библии

Бывший президент США Дональд Трамп, в разгар предвыборной кампании и с ростом расходов на его многочисленные судебные дела, начал продавать американцам Библии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Трамп во вторник опубликовал видео на своей платформе Truth Social, призывая сторонников купить Библию "Боже, благослови США", вдохновленную патриотической балладой кантри-певца Ли Гринвуда. Трамп выходит на сцену под эту песню на каждом из своих митингов и появлялся с Гринвудом на мероприятиях.

"Со Страстной неделей! Сделаем так, чтобы Америка снова молилась (в оригинале на английском Let's Make America Pray Again). Поскольку мы приближаемся к Страстной пятнице и Пасхе, я призываю вас приобрести копию Библии "Боже, благослови США", – написал Трамп, направив покупателей на веб-сайт, где книга продается за $59,99.

Дональд Трамп демонстрирует Библию, которую американцы могут приобрести за $59,99

Его неординарная кампания по продаже Библий стартовала в то время, когда Трамп столкнулся с серьезным финансовым кризисом из-за роста судебных расходов. Трамп противостоит четырем уголовным обвинениям вместе и нескольким гражданским.

В понедельник Трамп получил отсрочку, когда апелляционный суд Нью-Йорка согласился отложить взыскание более 454 млн долларов, которые Трамп задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве, если он выплатит 175 млн долларов в течение 10 дней.

Трамп уже внес 92 млн долларов в связи с делами о клевете, возбужденными Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила экс-президента в сексуальном насилии.

Библия – лишь последняя коммерческая инициатива, которую Трамп начал во время кампании. В прошлом месяце в Филадельфии он дебютировал с новой линейкой кроссовок под брендом Trump, включая золотые "Never Surrender High-Tops" за $399.

Он также выпустил книги с фотографиями своего пребывания в должности и письмами, которые ему писали.

На сайте godblesstheusabible.com указано, что продукт "не является политическим и не имеет ничего общего ни с одной политической кампанией".

"GodBlessTheUSABible.com не принадлежит, не управляется и не контролируется Дональдом Трампом, The Trump Organisation, CIC Ventures LLC или любым из их соответствующих принципалов или филиалов", – сказано в описании.

Представитель Трампа не ответил агентству на вопрос о том, сколько ему заплатили за лицензионное соглашение или сколько вероятный кандидат в президенты зарабатывает от каждой продажи книги.

Трамп остается очень популярным среди белых евангельских христиан, которые являются одними из его самых ярых сторонников – даже несмотря на то, что Трамп – трижды состоявший в браке бывшая звезда реалити-шоу – имеет долгую историю поведения, которое часто противоречило учению Христа.