Польша планирует удвоить взнос на чешскую инициативу по покупке снарядов для Украины

Польша планирует удвоить взнос на чешскую инициативу по приобретению артиллерийских боеприпасов для Украины.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Ригу.

Сикорский сказал, что Польша удвоит свой вклад в инициативу Чехии по приобретению боеприпасов для Украины, которые Прага нашла возможность купить в третьих странах.

Министр отметил, что Польша и Латвия разделяют одинаковые позиции относительно ситуации с безопасностью в регионе и в обеих странах понимают важность больших инвестиций в оборону и поддержку Украины.

"Если бы все делали то, что делают Польша и Латвия, Украина была бы в значительно лучшем положении", – добавил он.

Сикорский также отметил, что одобрение новой помощи для Украины от США, что задерживается уже полгода из-за споров в Конгрессе, является срочным и крайне необходимым шагом.

Напомним, Польша объявила о присоединении к чешской инициативе в середине марта. Тогда Сикорский не стал назвать сумму, которую выделяет Варшава.

Среди последних свои взносы на инициативу Праги по покупке боеприпасов для Украины объявили Словения и Исландия.