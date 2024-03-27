Глава МЗС Польщі: Деякі ЗМІ на Заході недостатньо шоковані ударами РФ по Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на зустрічі зі своїм латвійським колегою Кріш'янісом Каріньшем у Ризі прокоментував останні повітряні удари Росії по Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

За його словами, з точки зору інформації на Заході отримують лише фрагменти того, що переживає Україна.

"Мені здається, що деякі ЗМІ на Заході недостатньо шоковані цією безпрецедентною хвилею повітряного тероризму проти України", – зазначив він.

Щодо інциденту з російською ракетою в польському повітряному просторі глава МЗС заявив, що Варшава залишає за собою право захищати власну територію, яка також є територією НАТО.

"Але як союзники, ми також повинні думати про те, як допомогти Україні", – резюмував Сікорський.

Раніше у МЗС Польщі заявили, що у НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони летять у бік території Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Північноатлантичний альянс повинен збивати російські повітряні цілі, які залітають у повітряний простір країн-членів НАТО.