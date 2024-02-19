Президент Еврокомиссии повторно будет претендовать на эту должность на выборах 2024 года

Действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен повторно будет претендовать на эту должность на европейских выборах 2024 года.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Агентства dpa и Reuters узнали от федерального исполнительного совета "Христианско-демократического союза", в который входит фон дер Ляйен, что она на партийной встрече выразила такое пожелание, после чего правление единодушно номинировало ее кандидатуру.

Традиционно должность президента Еврокомиссии получает так называемый ключевой кандидат от партии, которая на европейских выборах набирает больше всего голосов. В настоящее время в опросах лидирует "Европейская народная партия", в которую входит и "ХДС", поэтому есть значительные шансы, что фон дер Ляйен останется президентом Еврокомиссии.

Ожидается, что ее кандидатуру на выборах главы исполнительного органа ЕС поддержит большинство стран-членов.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен в прошлом году считали одной из очень вероятных кандидаток на должность генсека НАТО, но, по данным СМИ, на ее назначение не согласился канцлер Германии Олаф Шольц.