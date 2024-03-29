Республика Сербская выдвинула ультиматум законодателям Боснии и Герцеговины

Народная Скупщина Республики Сербской (НСРС) – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – приняла резолюцию в ответ на изменения в избирательное законодательство, которые внес высокий представитель Кристиан Шмидт.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

В резолюции депутатов энтитета говорится, что вместе с соответствующими учреждениями и органами Республики Сербской они будут принимать необходимые меры для защиты прав и свобод своих граждан и "нейтрализации последствий неконституционных действий на территории Республики Сербской".

НСРС "просит колониальную администрацию в течение семи дней отменить все решения" Шмидта, который "ложно представляет себя высоким представителем".

Депутаты просят как можно скорее провести сессию парламента БиГ, объявить незаконными и недействительными все решения Шмидта, запретить властям в Сараеве применять эти решения, объявить сайт Офиса высокого представителя "неприемлемым и незаконным местом для публикации актов", а также запретить официальному вестнику страны публиковать акты "иностранцев и их организаций".

Кроме того, Народная Скупщина Республики Сербской требует на этой сессии парламента Боснии и Герцеговины принять закон о выборах.

В случае невыполнения резолюции НСРС просит депутатов "прекратить принятие решений на уровне БиГ и не возвращаться к этому процессу".

В то же время депутаты энтитета заявили, что одобрят свою Декларацию и подтвердят территориальную целостность БиГ, как это предусмотрено Конституцией БиГ с двумя субъектами и тремя конституционными народами.

Накануне лидер боснийских сербов Милорад Додик пригрозил заблокировать работу национального правительства Боснии и Герцеговины, если изменения в избирательное законодательство, которые внес высокий представитель Кристиан Шмидт, не отменят, а западные послы не будут высланы из страны.

Ранее международный наблюдатель за миром в Боснии и Герцеговине, высокий представитель Кристиан Шмидт внес изменения в избирательное законодательство страны, призванные обеспечить честность избирательного процесса.

Решение о внесении изменений в избирательное законодательство высокий представитель принял в рамках так называемых Боннских полномочий, которые предоставляют ему право менять законодательство БиГ в исключительных случаях.

В прошлом году Европейский суд по правам человека постановил, что политическая система Боснии и Герцеговины, созданная в рамках Дейтонского мирного соглашения 1995 года, которое положило конец войне, усиливает внутренние этнические разногласия и вредит демократическим выборам.