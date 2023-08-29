ЕСПЧ раскритиковал систему выборов Боснии, которая действует на основе Дейтонского мирного соглашения

Европейский суд по правам человека в опубликованном во вторник решении постановил, что политическая система Боснии и Герцеговины, созданная в рамках Дейтонского мирного соглашения 1995 года, которое положило конец войне, усиливает внутренние этнические разногласия и вредит демократическим выборам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства AP.

Свое решение ЕСПЧ принял по иску Словена Ковачевича – политолога из Сараево и советника действующего председателя Президиума БиГ Желька Комшича (интервью с ним "Европейская правда" недавно публиковала).

В поданном в прошлом году иске Ковачевич утверждал, что действующая политическая система БиГ препятствует людям, которые не принадлежат к одной из трех господствующих этнических групп Боснии – боснийцы, хорваты и сербы, – голосовать за кандидатов по своему выбору.

Сейчас, согласно конституции БиГ и закону о выборах, трое членов президиума БиГ – фактически высшего органа власти в стране – избираются из числа сербского народа в Республике Сербской (один представитель) и боснийского и хорватского народов в Федерации Боснии и Герцеговины (тоже по одному). Так же парламенты обеих стран избираются на этнической основе.

Страсбургский суд, среди прочего, постановил, что распределение власти в Боснии и Герцеговине превратило страну в "этнократию", в которой этническая принадлежность, а не гражданство, является ключевым фактором для получения власти и ресурсов.

Господствующие этнические группы Боснии "контролируют государственные институты для продвижения своих интересов", говорится в решении ЕСПЧ, тогда как граждане БиГ, принадлежащие к меньшинствам или отвергающие этнический национализм, "приравниваются к гражданам второго сорта".

Это последнее из решений суда в Страсбурге, которые обязывают Боснию и Герцеговину сделать свою конституцию менее дискриминационной. Невыполнение этих решений, среди прочего, препятствует вступлению страны в Европейский Союз.

Решение ЕСПЧ означает, что для обеспечения избирательных прав Ковачевича БиГ должна устранить послевоенное избирательное разделение между двумя энтитетами, основанное на этническом принципе, и сделать Боснию и Герцеговину одной избирательной единицей без разделения по этническому признаку.

Решение, как и самого Ковачевича, уже раскритиковали представители обоих энтитетов БиГ – Республики Сербской и Федерации БиГ, пишет "Балканский обозреватель".

Как известно, Дейтонское мирное соглашение 1995 года было направлено на прекращение войны в Боснии, унесшей жизни 100 тысяч человек и заставившей около двух миллионов покинуть свои дома. По его условиям страна была разделена на два энтитета – Республику Сербскую и Федерацию Боснии и Герцеговины.

Каждый энтитет имеет собственное правительство, парламент и полицию, но оба связаны между собой общими общегосударственными институтами – президиумом БиГ и двухпалатным парламентом.

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