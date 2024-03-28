Лидер боснийских сербов угрожает заблокировать национальное правительство

Лидер боснийских сербов Милорад Додик пригрозил заблокировать работу национального правительства Боснии и Герцеговины, если изменения в избирательное законодательство, которые внес Высокий представитель Кристиан Шмидт, не отменят, а западные послы не будут высланы из страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Додик заявил, что послы США, Великобритании и Германии, а также Шмидт должны быть объявлены врагами Боснии и высланы из страны, и если требования не будут выполнены, его партия SNSD разорвет партнерство со своими нынешними партнерами в правительстве и заблокирует его работу.

По словам президента Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины, если решение Шмидта об изменениях в избирательное законодательство не отменят в течение семи дней и не признают недействительным национальный парламент, сербские депутаты будут бойкотировать его работу.

Выступая на чрезвычайной сессии парламента Республики Сербской, Додик заявил, что его законодатели должны одобрить законы о выборах и объявить себя единственным законодательным органом, запретив реализацию закона Высокого представителя Боснии и Герцеговины.

Он также призвал региональный парламент немедленно одобрить проект закона о выборах, согласно которому институты Республики Сербской будут самостоятельно проводить выборы в регионе.

Это не первый случай, когда сербские депутаты блокируют принятие решений в национальном правительстве, но сейчас Босния и Герцеговина надеется на проведение реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз после решения членов ЕС.

Ранее международный наблюдатель за миром в Боснии и Герцеговине, Высокий представитель Кристиан Шмидт внес изменения в избирательное законодательство страны, призванные обеспечить честность избирательного процесса.

"Я сделаю сегодня то, что нужно было сделать много лет назад. Буду гарантировать свободные и честные выборы для всех граждан Боснии и Герцеговины", – заявил Шмидт на пресс-конференции, назвав свой шаг вкладом в будущее членство БиГ в Европейском Союзе.

Решение о внесении изменений в избирательное законодательство Верховный представитель принял в рамках так называемых Боннских полномочий, которые предоставляют ему право изменять законодательство БиГ в исключительных случаях.

В прошлом году Европейский суд по правам человека постановил, что политическая система Боснии и Герцеговины, созданная в рамках Дейтонского мирного соглашения 1995 года, которое положило конец войне, усиливает внутренние этнические разногласия и вредит демократическим выборам.