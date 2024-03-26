Высокий представитель БиГ одобрил законы о борьбе с мошенничеством на выборах

Международный наблюдатель за миром в Боснии и Герцеговине, Высокий представитель Кристиан Шмидт 26 марта внес изменения в избирательное законодательство страны, призванные обеспечить честность избирательного процесса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал BIRN.

Изменения в избирательное законодательство в БиГ предусматривают, среди прочего, внедрение пилотной схемы по электронному подсчету голосов, электронной идентификации и цифровых избирательных участков. Кроме того, в выборах запретят участвовать осужденным военным преступникам.

"Я сделаю сегодня то, что нужно было сделать много лет назад. Буду гарантировать свободные и честные выборы для всех граждан Боснии и Герцеговины", – заявил Шмидт на пресс-конференции, назвав свой шаг вкладом в будущее членство БиГ в Европейском Союзе.

Действующее избирательное законодательство Боснии и Герцеговины имеет несколько ключевых проблем, в частности спорный процесс отбора хорватского члена Президиума и беспокойство относительно добропорядочности избирательного процесса, в частности регистрации избирателей и подсчета голосов.

Несмотря на многолетние усилия и международную помощь, боснийские политики не смогли самостоятельно решить эти проблемы.

Решение о внесении изменений в избирательное законодательство Верховный представитель принял в рамках так называемых Боннских полномочий, которые предоставляют ему право изменять законодательство БиГ в исключительных случаях.

В прошлом году Европейский суд по правам человека постановил, что политическая система Боснии и Герцеговины, созданная в рамках Дейтонского мирного соглашения 1995 года, которое положило конец войне, усиливает внутренние этнические разногласия и вредит демократическим выборам.