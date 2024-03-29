Республіка Сербська висунула ультиматум законодавцям Боснії і Герцеговини

Народна Скупщина Республіки Сербської (НСРС) – ентитету в складі Боснії і Герцеговини – ухвалила резолюцію у відповідь на зміни до виборчого законодавства, які вніс високий представник Крістіан Шмідт.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

У резолюції депутатів ентитету йдеться, що разом з відповідними установами та органами Республіки Сербської вони вживатимуть необхідних заходів для захисту прав та свобод своїх громадян та "нейтралізації наслідків неконституційних дій на території Республіки Сербської".

НСРС "просить колоніальну адміністрацію протягом семи днів скасувати всі рішення" Шмідта, який "неправдиво представляє себе високим представником".

Депутати просять якомога швидше провести сесію парламенту БіГ, оголосити незаконними та недійсними всі рішення Шмідта, заборонити владі в Сараєво застосовувати ці рішення, оголосити сайт Офісу високого представника "неприйнятним і незаконним місцем для публікації актів", а також заборонити офіційному віснику країни публікувати акти "іноземців та їхніх організацій".

Крім того, Народна Скупщина Республіки Сербської вимагає на цій сесії парламенту Боснії і Герцеговини ухвалити закон про вибори.

У разі невиконання резолюції НСРС просить депутатів "припинити прийняття рішень на рівні БіГ та не повертатися до цього процесу".

Водночас депутати ентитету заявили, що схвалять свою Декларацію та підтвердять територіальну цілісність БіГ, як це передбачено Конституцією БіГ з двома суб’єктами та трьома конституційними народами.

Напередодні лідер боснійських сербів Мілорад Додік пригрозив заблокувати роботу національного уряду Боснії і Герцеговини, якщо зміни до виборчого законодавства, які вніс високий представник Крістіан Шмідт, не скасують, а західні посли не будуть вислані з країни.

Раніше міжнародний спостерігач за миром у Боснії і Герцеговині, високий представник Крістіан Шмідт вніс зміни до виборчого законодавства країни, покликані забезпечити чесність виборчого процесу на шляху до членства БіГ у Євросоюзі.

Рішення про внесення змін до виборчого законодавства високий представник ухвалив у межах так званих Боннських повноважень, які надають йому право змінювати законодавство БіГ у виняткових випадках.

Минулого року Європейський суд із прав людини постановив, що політична система Боснії і Герцеговини, створена в межах Дейтонської мирної угоди 1995 року, яка поклала край війні, посилює внутрішні етнічні розбіжності та шкодить демократичним виборам.