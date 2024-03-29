WP: США одобрили дополнительные поставки оружия Израилю, несмотря на беспокойство по Рафаху

Администрация президента США Джо Байдена за последнюю неделю одобрила передачу Израилю авиабомб и истребителей на миллиарды долларов, несмотря на беспокойство относительно ожидаемого военного наступления на город Рафах на юге сектора Газа.

Об этом стало известно газете The Washington Post, пишет "Европейская правда".

Чиновники Пентагона и Государственного департамента США на условиях анонимности рассказали, что Израиль получит более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82, а также 25 истребителей F-35A и двигателей к ним.

Эти поставки оружия были одобрены Конгрессом США много лет назад, но до сих пор американская администрация не давала формального согласия на их выполнение, уточняют источники WP.

Издание отмечает, что армия США уже практически не использует авиабомбы, которые планируется передать Израилю, из-за риска поражения большого количества гражданских. СМИ ранее сообщали о применении этих бомб ЦАХАЛ в секторе Газа.

Решение о поставках нового оружия Израилю происходит на фоне опасений и критики со стороны США в отношении предстоящей наземной операции ЦАХАЛ в городе Рафах. Администрация Байдена опасается, что это приведет к значительным потерям среди гражданских.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун накануне заявил, что Штаты хотят получить больше информации о планах Израиля по наземной операции.

В американском Госдепе считают, что проведение полномасштабной военной операции в городе Рафах приведет к еще большей изоляции Израиля.