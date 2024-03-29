WP: США схвалили додаткові поставки зброї Ізраїлю попри занепокоєння щодо Рафаху

Адміністрація президента США Джо Байдена за останній тиждень схвалила передання Ізраїлю авіабомб і винищувачів на мільярди доларів, незважаючи на занепокоєння щодо очікуваного військового наступу на місто Рафах на півдні сектору Гази.

Про це стало відомо газеті The Washington Post, пише "Європейська правда".

Посадовці Пентагону і Державного департаменту США на умовах анонімності розповіли, що Ізраїль отримає понад 1800 бомб MK84 і 500 бомб MK82, а також 25 винищувачів F-35A і двигунів до них.

Ці поставки зброї були схвалені Конгресом США багато років тому, але досі американська адміністрація не давала формальної згоди на їхнє виконання, уточнюють джерела WP.

Видання зазначає, що армія США вже практично не використовує авіабомби, які планується передати Ізраїлю, через ризик ураження великої кількості цивільних. ЗМІ раніше повідомляли про застосування цих бомб ЦАХАЛ у секторі Гази.

Рішення про постачання нової зброї Ізраїлю відбувається на тлі побоювань і критики з боку США стосовно майбутньої наземної операції ЦАХАЛ у місті Рафах. Адміністрація Байдена остерігається, що це призведе до значних втрат серед цивільних.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун напередодні заявив, що Штати хочуть отримати більше інформації про плани Ізраїлю щодо наземної операції.

В американському Держдепі вважають, що проведення повномасштабної військової операції в місті Рафах призведе до ще більшої ізоляції Ізраїлю.