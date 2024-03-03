Сербия проведет повторные выборы в столице после обвинений в фальсификациях

Сербские власти объявили о проведении повторного голосования на выборах в столице Белграде на фоне обвинений в фальсификациях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

После встречи с правящей Сербской прогрессивной партией (SNS) исполняющий обязанности мэра города Александар Сапич объявил о новом голосовании в Белграде.

В то же время он отрицал, что это связано с обвинениями в фальсификациях или с тем, что SNS не смогла получить большинство мест в городском совете столицы, описав это решение как повышение "планки (легитимности)".

"Мы приняли решение, которое работает не в нашу пользу, но мы не боимся", – сказал Сапич.

Ранее в субботу президент Сербии Александар Вучич обратился к SNS с просьбой о проведении повторных выборов. Суббота – крайний срок для формирования городского совета Белграда.

Это решение приветствовал оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN). Добрица Веселинович, представитель Зелено-левого фронта, входящего в состав SPN, назвал его "победой" всей оппозиции и тех, кто "снимал и фотографировал фальсификации" во время декабрьского голосования.

По его словам, теперь оппозиция будет бороться за улучшение способа проведения голосования.

Консервативная коалиция NADA также приветствовала повторные выборы, надеясь, что они станут способом решения политического и институционального кризиса в стране.

Ранее глава правительства Сербии Ана Брнабич заявила, что декабрьские выборы в стране были легитимными, отвергнув призыв оппозиции, международного сообщества и Европейского парламента провести международное расследование.

Европейский парламент 8 февраля принял резолюцию, в которой заявил, что выборы в Сербии 17 декабря 2023 года не были проведены в справедливых условиях. Они призвали к независимому расследованию нарушений.

Официальные результаты досрочных выборов в Сербии показали, что партия президента Александара Вучича одержала убедительную победу на парламентских выборах и с меньшим перевесом получила большинство на муниципальных выборах в Белграде.

Оппозиция, объединенная в блок "Сербия против насилия", призвала расследовать нарушения и провести повторные выборы в столице Белграде, где обнаружила многочисленные фальсификации, а также собирала тысячи людей на акции протеста.