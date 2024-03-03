Литва предупредила, что зарегистрированные в РФ автомобили должны покинуть страну

Литовская таможня предупредила, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и всю территорию Евросоюза до 11 марта 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным литовской таможни, на территории страны все еще есть люди, которые управляют автомобилями, зарегистрированными в РФ. Они должны либо зарегистрировать свои транспортные средства в Литве, либо выехать из ЕС до 11 марта, напомнили в ведомстве.

"С 11 марта те, кто имеет автомобили с российскими регистрационными номерами, будут считаться нарушителями законодательства и будут нести ответственность, предусмотренную статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля", – сообщает таможня.

Исключение касается граждан РФ, следующих транзитом в или из Калининградской области на зарегистрированных в России транспортных средствах с упрощенным транзитным документом (STD). Такой транзит через Литву не может длиться более 24 часов, указывает ведомство.

Во время транзита в транспортном средстве должен находиться владелец транспортного средства, и в случае отсутствия владельца транспортное средство не пропустят на территорию Литвы.

Ранее литовская таможня заявила, что более месяца не фиксировала попыток въезда в страну автомобилей с российскими регистрационными номерами.

Все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.

Тем временем россияне пользуются калининградским транзитным поездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.