Пророссийского Фицо обеспокоила созванная Макроном встреча по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал Совет безопасности и правительство в понедельник, он также хочет провести переговоры с партнерами по коалиции.

Об этом премьер-министр сообщил в социальной сети, передает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Фицо сделал это в связи с запланированной встречей партнеров из Европейского Союза и НАТО в Париже, где должна обсуждаться ситуация в Украине.

"Информация о темах, о которых мы должны говорить в понедельник, просто пугает. Поэтому я также должен утром пообщаться с представителями органов безопасности, разведывательной и политической составляющих государства", – заявил премьер-министр.

Заседание правительства начнется в 12:00. О чем пойдет речь на нем, пока неизвестно.

Фицо объяснил, что в переговорах во Франции должны принять участие партнеры из ЕС и НАТО, и они должны быть сосредоточены на Украине.

По его словам, у Запада есть два варианта: либо дальнейшая эскалация напряженности и военная поддержка Украины, либо представление содержательного мирного плана.

Фицо ожидает первый вариант.

Он заявил, что сделает все, чтобы не допустить прямого участия словацких солдат в войне, даже если это будет стоить ему должности премьер-министра.

Напомним, около двадцати глав государств и правительств, преимущественно европейских, соберутся в понедельник в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы подтолкнуть поддержку Украины.

Хотя новых объявлений о предоставлении помощи не планируют, участники встречи будут искать пути, как "действовать лучше и решительнее", в то время как Киев заявил в воскресенье, что половина обещанного западного оружия поступает с опозданием.

А президент Владимир Зеленский 25 февраля анонсировал визит президента Эмманюэля Макрона в Украину вскоре и новые детали французской поддержки.