Разведка Британии: Распиаренный танк не появится в Украине, потому что РФ боится позора

Разведка Британии проанализировала заявление главы российского оборонного концерна "Ростех" Сергея Чемезова в понедельник о том, что "самый современный основной боевой танк" РФ Т-14 "Армата" не будет развернут на войне против Украины из-за высокой стоимости.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании во вторник, пишет "Европейская правда".

"На сегодня почти наверняка можно утверждать, что Т-14 "Армата" не будет в Украине. Это очень вероятно из-за потенциального репутационного ущерба от потери "престижной" машины в бою, а также из-за потребности в производстве большего количества танков, которую можно удовлетворить только за счет других вариантов", – отмечает разведывательное ведомство.

В Минобороны Британии напомнили, что T-14 "Армата" представили еще 9 мая 2015 года в Москве, когда он заглох во время репетиции, и в 2021 году он не появился в армии РФ, как это анонсировали.

Накануне британская разведка заявила, что в течение февраля 2024 года Россия пыталась атаковать региональные энергетические объекты в Украине – и несмотря на это украинская энергосистема поддерживает стабильную работу сети.

Ранее британская разведка утверждала, что с начала войны среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение февраля 2024 года было самым высоким с начала войны.

Перед этим она заявляла, что военно-промышленный комплекс России не способен полностью обеспечить потребности ее войны против Украины.