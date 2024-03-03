Британська розвідка: У лютому РФ мала найбільші середньодобові втрати з початку війни

Британська розвідка стверджує, що від початку війни середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою з початку війни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у новому розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії.

За даними відомства, у лютому російські окупаційні війська в середньому втрачали 983 особи на добу.

Як зазначає британська розвідка, на сьогодні РФ, ймовірно, втратила понад 355 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими під час війни в Україні.

В огляді вказують, що зростання середньодобового показника втрат майже напевно відображає прихильність Росії до масованої війни на виснаження.

"Хоча це і дорого коштує з точки зору людських життів, такий ефект посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту", – додає розвідка Британії.

Напередодні британська розвідка повідомила, що через тиждень після втрати другого літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління A-50У Росія, найімовірніше, припинила польоти цього літака на підтримку операцій в Україні.

Раніше вона заявляла, що оборонно-промисловий комплекс Росії не здатний повністю забезпечити потреби її війни проти України, але при цьому здатний забезпечити перевагу над Україною у цьому році.

Перед цим розвідка Британії повідомляла, що Росія намагається скористатися тим фактом, що після втрати Авдіївки в українських сил немає добре захищених позицій для здійснення оборони.