В партии Шольца обеспокоены несогласием между ним и Макроном: Это не на пользу Украине

Напряженность в немецко-французских отношениях вызывает беспокойство среди социал-демократов канцлера Олафа Шольца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Михаэль Рот, председатель комитета по иностранным делам, ожидает, что канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон объединят свои усилия. "Мы не можем позволить себе франко-германский спор. Это опасно для Украины", – сказал Рот.

Существует "глубоко укоренившееся непонимание друг друга", сказал социал-демократ. "Канцлер прав, что Франция должна делать больше", – отметил он.

"Украина сейчас нуждается в прагматичной, быстрой помощи, особенно боеприпасов и средств противовоздушной обороны", – сказал Рот. По его словам, в Европе сейчас все прячутся друг за друга, "а Кремль улыбается".

Как отмечается, немецко-французские отношения, очевидно, достигли самой низкой точки. В конце встречи в Париже в начале недели Макрон заявил, что нельзя исключать введение западных войск в Украину. Шольц четко выступил против этого и подтвердил это в среду: "Как канцлер Германии, я не отправлю ни одного солдата из нашего Бундесвера в Украину".

Канцлеры СДПГ всегда имели чрезвычайные отношения с французскими президентами, сказал в интервью Spiegel политик СДПГ Аксель Шефер, "между Вилли Брандтом и Жоржем Помпиду, Гельмутом Шмидтом и Валери Жискар д'Эстеном, Герхардом Шредером и Жаком Шираком". "Когда речь идет о военных вопросах, Федеративная Республика должна вести себя иначе, чем Франция. В повседневной жизни эти отношения работают, но Макрон зависит от Шольца", – сказал Шефер.

Франция сама по себе вряд ли имеет достаточную экономическую силу, чтобы быть лидером в Европе, считает Шефер. По словам политика, теперь Шольц должен взять на себя роль лидера в Европе, как он это сделал в споре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.