Глава МИД Франции заверил в отсутствии раскола между Берлином и Парижем

Глава французской дипломатии Стефан Сежурне считает, что между Францией и Германией нет раскола, несмотря на очевидные разногласия между президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Олафом Шольцем по Украине.

Об этом он заявил в эту субботу в интервью газете Le Monde, передает "Европейская правда".

"Не существует франко-немецкого столкновения, мы согласны по 80% вопросов", – уверяет Стефан Сежурне наших коллег.

Кроме резонансного заявления о возможности отправки войск в Украину во время конференции в поддержку Киева, организованной Парижем в понедельник, глава французского государства, как представляется, неявно упрекнул такие страны, как Германия, которая долгое время колебалась с предоставлением Киеву определенного тяжелого вооружения.

"Я говорил со своей немецкой коллегой Аннеленой Бербок, мы увидимся в следующий вторник в Париже. Есть желание поговорить друг с другом", – сказал Сежурне.

"Здесь нет никакой драмы, поскольку у нас одинаковая цель – поддержать Украину", – также подчеркнул он.

Министр иностранных дел напомнил, что Франция и Германия имеют "разную степень обязательств" с начала войны в Украине, в частности "в отношении ракет".

Кроме того, французский министр отверг идею о том, что дискуссии о военном присутствии в Украине имеют предвыборные цели накануне европейских выборов в июне. "Этот вопрос не является избирательным, он является экзистенциальным. Украина оказалась в центре предвыборных дебатов, потому что на самом деле существуют разногласия в позициях по этому вопросу. Я бы предпочел, чтобы это было не так, и чтобы существовал широкий консенсус вне партийных разногласий", – заявил Сежурне.

Напомним, напряженность в немецко-французских отношениях вызывает беспокойство среди социал-демократов канцлера Олафа Шольца – по их мнению, это вредит поддержке Украины в войне.

В конце встречи в Париже в начале недели Макрон заявил, что нельзя исключать введение западных войск в Украину. Шольц четко выступил против этого и подтвердил это в среду: "Как канцлер Германии, я не отправлю ни одного солдата из нашего Бундесвера в Украину".