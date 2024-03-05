СМИ: Франция приглашает Украину, ее союзников и генсека НАТО на встречу 7 марта

Франция пригласила главу МИД Украины, министров иностранных дел и обороны главных союзников Киева и генсека НАТО принять участие в видеоконференции 7 марта, чтобы продемонстрировать "единый фронт" и выработать конкретные предложения по усилению поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает информагентство Reuters, которое ознакомилось с соответствующим приглашением Парижа.

В приглашении указано, что на встрече будут рассмотрены пути ускорения предоставления ключевых возможностей, в частности, поставки и производства артиллерийских снарядов, а также организация системы, которая позволит партнерам улучшить способы высвобождения своих запасов боеприпасов и создать новые опции для ракет средней и большой дальности.

В приглашении говорится, что, "не становясь стороной конфликта", встреча также будет изучать возможности поддержки через киберзащиту, разминирование, охрану границы с Беларусью и координацию производства и технического обслуживания оборудования в Украине.

В нем не упоминается о направлении в Украину небоевого контингента, хотя французские чиновники предполагают, что это возможно, указывает Reuters.

Приглашение от имени глав МИД и Минобороны Франции направили министрам, генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю. Последние двое не получали приглашения на неформальный саммит союзников в Париже 26 февраля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также примет участие во встрече по видеосвязи, сообщили информагентству неназванные дипломаты.

Еще одной темой, которую планируют обсудить, будет поддержка стран, которым непосредственно угрожает Россия, в частности, соседняя с Украиной Молдова.

Три дипломата сообщили Reuters, что президент Молдовы Майя Санду прибудет в Париж в четверг для отдельных переговоров с Макроном.

Ранее, говоря о войне РФ против Украины, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пришло время активизироваться и "не быть трусами".

Напомним, Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

В то время как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США, – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.